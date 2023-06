Sardegna: aggiudicato appalto diga Cumbidanovu, lavori conclusi entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Diga di Cumbidanovu potrebbe essere inaugurata nel 2026. Ha avuto infatti esito positivo la gara per l’aggiudicazione dei lavori per il primo stralcio, che riguarda la realizzazione dello sbarramento con un progetto di 91 milioni di euro. A comunicarlo è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale che assicura tempi brevi per il termine della procedura e l’avvio dei lavori in cantiere. L’impresa ICM S.p.A. con sede a Vicenza, è risultata aggiudicataria provvisoria con un ribasso dello 0,15 per cento. “Non appena l’aggiudicazione diventerà efficace si procederà alla stipula del contratto e alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e di esecuzione del primo stralcio dei lavori” spiega il presidente del Consorzio Ambrogio Guiso. Un passo importante questo, atteso da tutto il territorio ma che a inizio 2023 ha subìto un rallentamento per via della mancata presentazione di offerte alla pubblicazione dell’avviso. (segue) (Rsc)