Sardegna: aggiudicato appalto diga Cumbidanovu, lavori conclusi entro 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come noto nel mese di febbraio 2023 – spiega ancora Guiso - questo Consorzio aveva avviato una procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all’esecuzione dell’intervento. Questa gara era purtroppo andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo stabilito dal bando. Da un’indagine di mercato era successivamente emerso che la mancata partecipazione delle imprese alla procedura di gara fosse da addebitarsi, in particolare, all’attuale congiuntura del mercato degli appalti pubblici, caratterizzato da un eccesso di offerta (dovuta, ad esempio, ai numerosi progetti finanziati con il PNRR), alla volatilità dei prezzi di mercato legata alla crisi Ucraina, alla complessità dei lavori in oggetto, alle difficoltà di raggiungere il cantiere e, in ultima analisi, ai maggiori margini operativi riscontrabili dalle Imprese su altre procedure di gara. Quindi, il Consorzio, sentiti la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici e il MIT, Direzione Generale Dighe, Enti finanziatori dell’intervento nonché con il Commissario Straordinario per la realizzazione della diga Cumbidanovu, l’ingegnere Angelica Catalano, ha quindi proceduto, senza indugio, ad aggiornare gli elaborati progettuali di carattere economico”. (segue) (Rsc)