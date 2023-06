Veneto: assessori Turismo e Lavoro, grazie a politiche di coesione in un anno aperti bandi per oltre 200 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto, nell'ambito del Pr Veneto Fesr e del Pr Veneto Fse+ 2021-2027, in un anno ha aperto bandi per oltre 200 milioni di euro. E' quanto emerso nella giornata odierna nel corso della quarta seduta del "Comitato di Sorveglianza unico dei programmi del Pr Veneto Fesr e del Pr Veneto Fse+ 2021-2027" al quale, per la regione, hanno partecipato Federico Caner, assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi Ue delegato da Luca Zaia, e Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro. "Avere la possibilità di disporre in tempi brevi delle risorse di due Programmi rilevanti come il Fesr e Fse+ - ha spiegato l'assessore Caner - che per la nuova programmazione complessivamente possono contare su 2 miliardi di euro, è di fondamentale importanza tanto per le nostre imprese quanto per i nostri cittadini e territori". "Con le risorse del Pr Fesr, ad oggi con più di 70 milioni di euro – ha spiegato - abbiamo approvato provvedimenti per la messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico, oltre a diverse azioni rivolte ad imprese turistiche, start-up innovative, imprese del settore culturale, creativo e audiovisivo. È stato poi approvato anche l'accordo della Regione con Mimit e Mef per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che, attraverso il medio credito centrale, mette a disposizione risorse per 20 milioni di euro" ha poi concluso . Donazzan ha affermato come "il nostro obiettivo è rispondere alla sfida di elevare la qualità di vita dei cittadini, che devono continuare ad essere al centro dell'azione politica regionale, sostenuta dai fondi della politica di coesione. È un obiettivo che stiamo perseguendo avendo già stanziato 128 milioni di euro in continuità con la precedente programmazione su alcune linee d'azione, ma sperimenteremo anche iniziative innovative per rispondere a nuovi fabbisogni delle persone, in particolare le più fragili". "L'impegno è quello di continuare a primeggiare nella gestione efficiente ed efficace delle risorse della politica di coesione. Lo faremo mantenendo il presidio sulla complementarietà degli interventi con gli altri fondi della politica di coesione regionale e gli altri programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali, con il Pnrr e le altre risorse nazionali e regionali" ha concluso. (Rev)