Migranti: premier Dabaiba a “Nova”, aiuteremo Roma a preparare conferenza internazionale

- La Libia aiuterà l’Italia a preparare la conferenza internazionale sui migranti che dovrebbe tenersi a Roma nel prossimo periodo. Lo afferma il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” durante la visita a Roma. “Vogliamo aiutare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a preparare questa conferenza internazionale sui migranti. Appoggiamo ogni sforzo che possa impedire a queste persone che vengono dal profondo sud di morire nel Mediterraneo, perdonatemi per queste parole, come agnelli. Noi stiamo affrontando questo problema in Libia, ma va affrontarlo anche in altri Paesi. L’Europa dovrebbe occuparsi maggiormente di questi problemi e condividere con noi questo fardello”, aggiunge ancora il premier del governo riconosciuto dall’Onu.Res(Res)