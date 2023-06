Cybersicurezza: al via il primo road show universitario dedicato alle nuove professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina alla Camera dei Deputati “Cybersecurity 5.0 - Career Day”, il primo road show nazionale che animerà diverse Università del Paese, da Nord a Sud, e metterà in contatto le aziende più competitive del settore e i rappresentanti di importanti realtà, nazionali e locali, con tutti coloro che sono interessati a intraprendere una carriera nel mondo della cybersicurezza. Si tratta di un progetto spin off del Festival della Diplomazia, in programma a Roma dal 19 al 27 ottobre. L’edizione 2023, anno europeo delle competenze, avrà come focus centrale proprio lo sviluppo delle abilità e competenze per affrontare le sfide del prossimo futuro. La cybersicurezza in Italia è, infatti, tra le priorità di investimento per le imprese, sia grandi che piccole e medie. Secondo i dati dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, il 61 per cento delle aziende ha aumentato in maniera considerevole il budget per le attività di sicurezza informatica, segnando negli ultimi dodici mesi un +18 per cento di crescita del settore. (segue) (Com)