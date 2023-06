Cybersicurezza: al via il primo road show universitario dedicato alle nuove professioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si valuta che per raggiungere una piena autonomia e sovranità digitale nazionale, l’Italia abbia bisogno di 180 mila nuove professionalità. Non si tratta solo di ingegneri e informatici: la strategia dell’Unione europea per la cybersicurezza riconosce dodici diverse figure professionali che vanno dal campo del diritto a quello economico, sociologico, medico, psicologico e della comunicazione. Si tratta di competenze multidisciplinari e collettive necessarie a garantire con risposte più efficaci la sicurezza dei servizi essenziali quali ospedali, reti energetiche e ferrovie. Grazie al “Cybersecurity 5.0 - Career Day”, gli studenti universitari, i giovani ricercatori, gli startupper e gli appassionati avranno l’opportunità di interagire direttamente con il mondo delle imprese e avere contezza delle specifiche esigenze emerse. Il road show coinvolgerà, in questa prima edizione, sei città Italiane: si parte da Bari il 23 giugno per poi spostarsi a settembre a Firenze, a ottobre a Roma, durante la settimana del Festival della Diplomazia, poi a Padova e Cosenza a novembre e per finire a Milano a dicembre. (segue) (Com)