Cybersicurezza: al via il primo road show universitario dedicato alle nuove professioni (3)

- “La scelta di far partire il roadshow, che ha una valenza nazionale, dalla città di Bari rappresenta un segnale di grande attenzione verso il Sud, dove è maggiore l’esigenza di far sviluppare le imprese assicurando loro risorse umane di altissimo profilo e per le quali la cybersecurity è un ambito dirimente per il loro sviluppo”, ha affermato Giuseppe Pirlo, professore dell’Università degli Studi di Bari e coordinatore scientifico del progetto. Il road show vanta il patrocinio dell’Agenzia nazionale della Cybersecurity (Acn), delle rappresentanze in Italia del Parlamento e della Commissione europei, dell’Associazione italiana professionisti security aziendale (Aipsa) e di Women4Cyber (W4CI), con la partecipazione dell’Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (Enisa) e di Ale Comunicazione, e il supporto di Atlantica cybersecurity. “La carenza di competenze nel settore della cybersecurity è un tema ricorrente in Italia come in tutto il mondo. Ben vengano iniziative come quella di oggi che mette in contatto studenti e neolaureati con i datori di lavoro”, ha commentato Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). (segue) (Com)