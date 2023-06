Cybersicurezza: al via il primo road show universitario dedicato alle nuove professioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti noi oggi apprezziamo i vantaggi dei servizi digitali ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione ai rischi che ne possono derivare”, ha aggiunto Frattasi. “Questo road show nazionale è un’occasione preziosa per mettere in contatto il mondo universitario con quello delle imprese e lavorare anche per colmare il divario tra formazione e professioni”, ha dichiarato Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo. “Secondo gli ultimi dati dell’Enisa – ha ricordato Elena Grech, vicedirettore della rappresentanza in Italia della Commissione europea - mancano oltre 500 mila esperti nel mercato della cybersicurezza in Europa. Per raggiungere questi obiettivi, la collaborazione tra governi, istituti di istruzione, organizzazioni del settore privato e società civile è fondamentale”. “È importante strutturare un intero sistema formativo a più livelli. Il road show rappresenta un ulteriore strumento per colmare il gap in ambito cyber. Ovviamente non si vedranno immediatamente gli effetti del nuovo sistema olistico, nell’attesa è necessario trovare soluzioni consortili per aiutare le imprese”, ha spiegato Alessandro Manfredini, presidente Aipsa. (segue) (Com)