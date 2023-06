Cybersicurezza: al via il primo road show universitario dedicato alle nuove professioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Domitilla Benigni, presidente di Women4Cyber e di Cy4gate, “la digitalizzazione ha portato un aumento dei rischi e le minacce sono virtualmente ovunque. Sono necessarie nuove tecnologie e competenze e, di conseguenza, si aprono enormi opportunità professionali. Questo, tuttavia, si scontra con la storica assenza femminile nella rivoluzione digitale in corso. L'azione di Women4Cyber Italia parte da questa consapevolezza e dalla volontà di incoraggiare e formare le donne a portare il loro contributo anche in questo dominio, non solo negli aspetti tecnici ma anche attraverso li reskilling di professioni tradizionali”. Il presidente di Anvur (agenzia pubblica che assicura la qualità del sistema accademico), Antonio Uricchio, ha osservato che “per il sistema universitario italiano il tema delle nuove tecnologie, e in particolare quello della cybersecurity, è relativamente recente”. “Ad oggi sono undici i corsi di studio già attivati negli atenei statali e non statali, ma già da quest’anno le domande di istituzione di nuovi corsi sulla sicurezza informatica sono in aumento, e questo attesta il grande interesse dei giovani verso le nuove professioni del digitale”, ha affermato Uricchio. (Com)