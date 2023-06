Rpt - Agroalimentare: Tagliavanti (Cciaa Roma), pane e formaggi fondamentali per economia Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- (Ripetizione con testo corretto) Oggi presso la sala conferenze della Camera di commercio di Roma “c’è un importante evento, una premiazione delle migliori aziende che producono pane e formaggi. Sono due elementi tradizionali di grande importanza, non solo per l’alimentazione, che significa salubrità se il pane e il formaggio vengono fatti a regola d’arte, ma anche dal punto di vista economico”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della premiazione per il concorso per i migliori formaggi e per i migliori pani e prodotti da forno, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. “Sappiamo quanto i prodotti agroalimentari prodotti nella nostra Regione – ha sottolineato - siano desiderati anche a livello internazionale e dai turisti che vengono a visitare Roma. Un altro elemento importante dal punto di vista economico, è che ci sono tantissime imprese, spesso piccole e medie, che producono queste eccellenze che ci vengono riconosciute con una serie di attestati internazionali, che danno qualità ai nostri prodotti. Quindi oggi verranno premiati i migliori relativamente a questo settore. Ma un ringraziamento va anche a tutti quelli che competono, perché nella competizione c’è anche il miglioramento e la qualità”, ha concluso Tagliavanti. (Rer)