Imprese: Vestager, ancora nessuna notifica su accordo fra Ita e Lufthansa

- L'accordo fra Ita e Lufthansa non è ancora stato notificato a Bruxelles. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Sappiamo dell'accordo, ma non ci sono ancora stati contatti. È compito delle aziende capire se l'accordo è notificabile e poi, naturalmente, in caso affermativo, faremo l'analisi completa e prenderemo una decisione", ha detto Vestager. (Beb)