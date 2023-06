Romania: ministro Energia, idrogeno è il carburante del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idrogeno è il carburante del futuro, e le società Eon e Delgaz Grid lo hanno dimostrato attraverso la prima fase del progetto pilota 20HyGrid. Lo ha affermato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, secondo quanto riferisce la stampa locale. "Delgaz Grid ed Eon hanno dimostrato oggi ciò che, forse, pensavamo non si potesse fare. Forse abbiamo pensato che l'idrogeno, attraverso gli impianti di trasporto del gas naturale esistenti, non possa circolare in sicurezza. Ora è una realtà", ha detto il ministro. La società Delgaz Grid, membro del gruppo Eon Romania, ha iniziato oggi il collaudo dei dispositivi per l'utilizzo del gas naturale e della rete di distribuzione con una miscela di 80 per cento di gas naturale e 20 per cento di idrogeno. Si tratta della prima fase del progetto pilota 20HyGrid, lanciato per la prima volta in Romania.(Rob)