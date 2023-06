Usa-Iraq: Blinken incontra ministro Esteri Hussein, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, per discutere di alcune questioni di interesse comune e del rafforzamento della cooperazione. Lo ha riferito una nota del dipartimento di Stato, spiegando che l’incontro è avvenuto a Riad, in Arabia Saudita, a margine della riunione della Coalizione globale per combattere lo Stato islamico (Coalizione globale anti-Daesh). “C’è un forte partenariato tra Stati Uniti e Iraq che si basa sull’accordo quadro strategico e stiamo lavorando insieme per ampliare le relazioni, rafforzando sicurezza e stabilità dell’Iraq a beneficio del popolo iracheno”, ha affermato Blinken prima dell’incontro, descrivendo il colloquio “una buona opportunità per affrontare una serie di questioni”. Da parte sua, Hussein ha ringraziato gli Usa per il sostegno fornito a Baghdad durante la lotta contro lo Stato islamico. “In Iraq lo abbiamo sconfitto e lavoreremo insieme per farlo anche in altri Paesi, possiamo farcela”, ha affermato il capo della diplomazia iracheno. “Gli Stati Uniti sono il nostro partner più importante e i colloqui che abbiamo avuto alcuni mesi fa a Washington hanno riavviato la nostra relazione”, ha concluso.(Was)