Btp: Osnato (Fd'I), dati economici positivi, cittadini si fidano di governo

- I dati economici "continuano a darci conferma della fiducia dei cittadini e delle imprese sull'azione di questo esecutivo. L'ulteriore riprova viene dai dati della vendita dei 'Btp valore' riservati ai piccoli risparmiatori che ha superato la soglia dei 15 miliardi di sottoscrizioni in soli quattro giorni. A dispetto delle previsioni catastrofiche su come sarebbe andata l'economia a guida Meloni cresce il Pil, aumenta l'occupazione e anche l'Ocse prevede al rialzo le prospettive di crescita dell'Italia. Andiamo avanti così perché la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e lo dimostrano i fatti". Lo afferma, in una nota, il deputato di fratelli d'Italia, Marco Osnato, presidente della commissione Finanze di Montecitorio.(Com)