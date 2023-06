Milano: accordo Iulm Comune per mediatori linguistici all'anagrafe di via Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sportello dedicato al supporto e orientamento delle cittadine e dei cittadini stranieri, con mediatori madrelingua arabo, spagnolo e russo presso la delegazione anagrafica di via Padova 118. Il progetto "Interculturalità & Anagrafe", che vede la collaborazione fra Comune di Milano e l'Università IULM è stato presentato oggi a Palazzo Marino dall'assessora ai Servizi civici Gaia Romani, dalla professoressa di Statistica Sociale dell'Università IULM Emma Zavarrone, Delegata del Rettore per la Terza Missione, e dal Presidente del Municipio 2 Simone Locatelli. L'apertura temporanea di questo sportello, che rientra nella cornice del protocollo di sostenibilità sociale che l'Ateneo ha siglato con l'Amministrazione milanese, mira a contrastare le barriere e gli ostacoli linguistici che rendono complicata la comunicazione fra i dipendenti che erogano i servizi dell'Anagrafe e l'utenza straniera. Un team di collaboratori esperti della IULM, madrelingua in arabo, spagnolo e russo, sarà presente in via Padova 118, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 13, a partire da lunedì 12 giugno. (segue) (Com)