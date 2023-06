Milano: accordo Iulm Comune per mediatori linguistici all'anagrafe di via Padova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto si basa su una ricerca condotta da HAL Humanities Analitycs Lab (sezione del centro di ricerca Humanlab) del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università IULM - guidato dalla professoressa Zavarrone – a partire dai dati forniti dal Comune di Milano sugli accessi di cittadini e cittadine italiani e stranieri nell'Anagrafe del Municipio 2, negli anni 2021 e 2022. Lo studio ha analizzato per ogni nazionalità le lingue parlate e i principali servizi richiesti, al fine di costruire un progetto su misura, in grado di facilitare l'orientamento di chi accede in anagrafe, consentendogli di esprimersi nella propria lingua madre. È emerso, infatti, che su un totale di accessi pari a 24.233 unità la percentuale di utenza straniera corrisponde al 22,5 per cento (5452 unità) di cui un terzo di genere femminile. Mentre i servizi più richiesti, fra 2021 e 2022, sono stati autentica di copia conforme, CIE (duplicato, primo rilascio, rinnovo, sostituzione), estratto di morte, estratto di nascita, iscrizione anagrafica per immigrazione, pratica di cambio di indirizzo.Infine, la sintesi delle lingue più parlate nei due anni presi in considerazione ha rilevato che la più parlata in assoluto dalla popolazione straniera è quella araba (3.524 accessi), seguita dalla russa (2.888), spagnola (2.414), cinese (2.275), francese (1.357) e filippina (423). (segue) (Com)