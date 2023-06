Milano: accordo Iulm Comune per mediatori linguistici all'anagrafe di via Padova (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto presentato oggi – dichiara l'assessora Romani – va nella direzione sostenuta dall'Amministrazione di costruire servizi sempre più radicati sul territorio, capaci di rispondere ai bisogni di ogni persona. Quella di via Padova è nello specifico l'Anagrafe collocata nel quartiere più multiculturale di Milano, ecco perché attivare strumenti come questi è di fondamentale importanza. Siamo ben consapevoli che le nostre delegazioni sono molto spesso il primo accesso per una cittadina o un cittadino straniero, a livello burocratico, nella città di Milano, e vogliamo lavorare per renderlo il più possibile semplice e piacevole. Siamo molto soddisfatti del risultato della collaborazione con l'Università IULM, perché questa sperimentazione non solo ci darà la possibilità di rimuovere gli ostacoli che possono impedire la comunicazione fra gli sportelli dell'Anagrafe e l'utenza, ma soprattutto ci consentirà - grazie ai dati che raccoglierà - di mettere in campo strategie e strumenti focalizzati sui bisogni che emergeranno". (segue) (Com)