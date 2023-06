Milano: accordo Iulm Comune per mediatori linguistici all'anagrafe di via Padova (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte volte ci si aspetta dagli stranieri che prendono la residenza che conoscano la nostra educazione civica, ma fanno fatica a entrare nei processi quotidiani e burocratici – spiega la professoressa Emma Zavarrone dell'Università IULM –. Ecco perché 'Interculturalità & Anagrafe' può risultare utile: offriamo la consulenza di collaboratori esperti madrelingua in arabo, spagnolo e russo che faranno un primo momento di contatto con la cittadina o il cittadino che parla poco l'italiano e che avrà bisogno di capire quali sono i documenti e perché deve richiedere per esempio una carta d'identità elettronica, quali sono i tempi di attesa, come la può utilizzare. È un progetto di sostenibilità sociale molto importante in cui il nostro Ateneo crede e che nasce dall'intuizione di un laureando che ha voluto facilitare il processo di creazione identitaria e civica dei nuovi cittadini e cittadine milanesi attraverso una forma di ascolto dedicata in lingua". "Realizzare un servizio di interpretariato nel contesto di via Padova – afferma il Presidente del Municipio 2 Simone Locatelli - sarà molto importante perché potrà aiutare la popolazione straniera ad avere un dialogo positivo con l'Amministrazione comunale senza barriere linguistiche, facilitando in questo modo anche il processo di integrazione. Avere una pubblica amministrazione a servizio della cittadinanza significa saper ascoltare le esigenze della popolazione e individuare delle azioni che possano dare risposta ai bisogni ed è quello che si sta facendo anche con questo progetto". (Com)