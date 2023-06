Cina-Regno Unito: vicepresidente Han incontra sindaco Londra, pronti ad approfondire scambi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con il Regno Unito nel comparto finanziario e a promuovere lo sviluppo "sano e stabile" delle relazioni commerciali. Lo ha dichiarato il vicepresidente cinese Han Zheng al termine di un colloquio avuto oggi con il sindaco di Londra, Nicholas Lyons, a Pechino. Han, riferisce la televisione di Stato cinese, ha affermato che la cooperazione bilaterale nel settore finanziario è il nuovo motore della cooperazione. Quella nel settore commerciale, in particolare, "è positiva e dotata di grande potenziale". L'incontro tra Han e Lyons s'inserisce in una fase di frizione nei rapporti tra Pechino e Londra. A inizio settimana, il governo britannico ha ordinato alla Cina di chiudere le presunte stazioni di polizia non ufficiali che operano sul suolo britannico. Il ministero degli Esteri britannico ha dichiarato all'ambasciata di Pechino che qualsiasi "funzione relativa a tali stazioni di polizia nel Regno Unito è inaccettabile e che non devono operare in alcuna forma". (segue) (Cip)