Cina-Regno Unito: vicepresidente Han incontra sindaco Londra, pronti ad approfondire scambi economici (2)

- A ciò si somma la decisione dell'esecutivo di Londra di rimuovere tutte le telecamere e le altre apparecchiature di sorveglianza di fabbricazione cinese dagli edifici governativi. La misura fa parte di un'ampia gamma di azioni proposte dal primo ministro Rishi Sunak, che di recente ha classificato la Cina come la "più grande sfida alla sicurezza e alla prosperità" del mondo. In precedenza, diversi esponenti del parlamento hanno riferito che il provvedimento potrebbe colpire le apparecchiature prodotte da Hikvision e Dahua, parzialmente controllate dallo Stato cinese, benché entrambe assicurato che i loro prodotti non possono trasmettere video a terze parti e che non hanno accesso ai video registrati. Il governo britannico si è anche impegnato a pubblicare un calendario per la rimozione delle apparecchiature di sorveglianza prodotte da aziende soggette alla legge cinese sull'intelligence nazionale. L'ambasciata cinese ha contestato quest'ultima iniziativa, accusando il Regno Unito di "reprimere le sue imprese" con il pretesto della sicurezza nazionale. "Invitiamo il Regno Unito a smettere con le strumentalizzazioni politiche e a fornire un ambiente equo, giusto e non discriminatorio affinché le imprese cinesi operino con regolarità nel Paese", si legge in una nota pubblicata ieri dalla sede diplomatica. (Cip)