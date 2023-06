Russia-Ucraina: Shoigu denuncia attacco ucraino contro posizione russe a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Questa notte un gruppo di truppe ucraine di circa 1.500 militari e 150 veicoli corazzati hanno tentato di sfondare la difesa delle forze armate della Federazione Russa nella direzione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. "A seguito di una battaglia di due ore, il nemico ha perso 30 carri armati, 11 veicoli da combattimento di fanteria e fino a 350 soldati", ha aggiunto Shoigu. A sua volta le forze della Russia hanno inflitto "un attacco preventivo" contro la 47ma brigata meccanizzata dell'Ucraina, inviata da Kiev per sfondare le difese russe in questa direzione. "Pertanto, le forze di riserva nemiche appositamente addestrate per realizzare questo attacco non hanno adempiuto al loro compito. In tutte e quattro le direzioni, il nemico è stato fermato e si è ritirato con pesanti perdite", ha concluso il ministro della Difesa russo. Infine, Shoigu ha aggiunto che nelle ultime 24 ore l'Ucraina ha perso 945 militari, 33 carri armati, 28 veicoli da fanteria, 38 veicoli corazzati da combattimento e altre attrezzature militari. (Rum)