Pa: Corbucci (Pd), con giunta Gualtieri 2.055 dipendenti hanno possibilità passare di livello

- Sono 13 anni che i dipendenti capitolini aspettano le progressioni di carriera per vedersi riconosciuti i meriti e l'esperienza acquisita sul campo. Nei suoi 5 anni di mandato la Giunta Raggi non ha previsto nessuna procedura che consentisse il passaggio verticale tra le diverse aree con la conseguente valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione. Così in una nota Riccardo Corbucci presidente della commissione Roma Capitale. "Roma Capitale lo sta facendo ora - aggiunge - ed è la prima grande città in Italia ad avviare i percorsi di avanzamento di carriera, fondamentali per attribuire non solo valore ma anche un riconoscimento economico all'esperienze maturate e alle competenze dei dipendenti capitolini. La risposta migliore a chi critica sta nel numero totale degli avanzamenti di carriera che riguarderanno ben 2055 dipendenti. Forse a qualcuno scoccia di non essere riuscito a fare in oltre 5 anni quello che la Giunta Gualtieri ha messo in piedi in meno di 2 anni con due piani assunzionali, quelli del 2022 e del 2023 che hanno previsto l'inserimento di 2.700 nuovi dipendenti ed ora oltre 2000 progressioni di carriera. La strada intrapresa è quella di recuperare tutto quello che non è stato fatto e si poteva fare per il personale capitolino in tutti questi anni".(Com)