Cina-Sudafrica: sicurezza, governi si impegnano a espandere cooperazione

- Cina e Sudafrica hanno convenuto di approfondire la cooperazione sul fronte della sicurezza. Lo riporta l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", dando conto del colloquio intercorso oggi a Pechino tra il ministro della Pubblica sicurezza, Wang Xiaohong, e il ministro della Polizia sudafricana, Bheki Cele. La cooperazione bilaterale gode di una fase di forte sviluppo e la Cina intende rafforzarla a vari livelli, ha detto Wang, facendo riferimento soprattutto al contrasto dei crimini transnazionali. Le parti hanno convenuto di rafforzare la cooperazione anche in seno al gruppo Brics, che comprende anche Brasile, Russia e India, nonché lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). (segue) (Cip)