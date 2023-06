Cina-Sudafrica: sicurezza, governi si impegnano a espandere cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, la Cina ha lavorato alacremente per espandere la sua influenza nel comparto della sicurezza in Africa, al fine di proteggere i suoi cittadini dalle bande criminali operanti nel continente o agevolare l'arresto dei ricercati. Secondo un rapporto curato da Paul Nantulya, ricercatore associato presso il Centro africano di studi strategici, e condiviso dal quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", Pechino ha sinora stipulato accordi di cooperazione sul fronte della pubblica sicurezza con almeno 40 nazioni dal sud al nord dell'Africa, tra cui Egitto, Algeria e Tunisi. Esemplificativo è il caso dell'Uganda, le cui forze speciali hanno cooperato con oltre 30 comandi cinesi a gennaio 2022 a un'operazione di cattura e rimpatrio di quattro cittadini cinesi, ritenuti da Pechino esponenti di una banda criminale. Queste operazioni, secondo il ricercatore, sono tra le iniziative intraprese dalla Cina in Africa che più sfuggono a ogni forma di supervisione. (segue) (Cip)