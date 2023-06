Cina-Sudafrica: sicurezza, governi si impegnano a espandere cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a prestiti per l'acquisto di dispositivi da impiegare nella pubblica sicurezza – pari a 3,56 miliardi di dollari solo dal 2013 al 2017 – gli accordi puntano a proteggere anche i progetti a capitale cinese nel continente africano, come nel caso di quelli stipulati con Etiopia e Kenya, il cui governo ha cooperato con la Cina all'istituzione di una forza d'élite per garantire la sicurezza della ferrovia Mombasa-Nairobi. Secondo Nantulya, è in crescita anche la promozione di norme e standard adottati dalle forze dell'ordine cinese tra la polizia africana: dal 2018 al 2021 sarebbero oltre duemila i poliziotti e gli addetti alla sicurezza che hanno completato corsi di formazione in Cina. (Cip)