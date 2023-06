Speciale scuola: Roma, al Campus Bio-Medico presentate Summer School in medicina e discipline Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i partecipanti alla Summer School di Medicina, per esempio, sarà possibile anche simulare i test di ammissione validi per l'iscrizione ai relativi tre corsi di Laurea disponibili ad Ucbm (Medicina e Chirurgia e i due corsi in inglese di Medicine and Surgery e di MedTech, che consente anche la doppia laurea in Medicine and Surgery e Biomedical Engineering) ed entrare in contatto con le metodologie e i corsi di formazione di Cordua srl, leader nazionale nella preparazione ai test di ingresso di Medicina. "Per gli studenti degli ultimi anni della scuola superiore - ha aggiunto il direttore di Neurologia e preside della Facoltà di Medicina dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Vincenzo Di Lazzaro - la scelta del proprio futuro è davvero un momento molto importante. È una scelta che molto spesso però viene fatta al buio, mentre qui offriamo una opportunità unica in Italia, quella di frequentare la Facoltà di Medicina e avere una idea diretta di quelle che sono le lezioni e i laboratori, insomma fare una esperienza pratica in modo da essere veramente consapevoli". (Com)