Speciale scuola: Camera, audizioni su tutela sicurezza personale scolastico

- La commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta recante modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, svolge le seguenti audizioni: Matteo Da Rin, responsabile del coordinamento scuole della Lega Giovani Scuola, in videoconferenza; rappresentanti del Coordinamento genitori democratici, in videoconferenza; rappresentanti di Orizzonte scuola; rappresentanti della Flc - Cgil; rappresentanti della Cisl Scuola, in videoconferenza; rappresentanti della Confederazione italiana lavoratori - Confil. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)