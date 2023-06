Speciale scuola: Fiumicino, presentato il murales antismog del progetto “A scuola per il pianeta” di Engie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un murale antismog, in grado di neutralizzare l’inquinamento prodotto dalla circolazione di circa 2 mila auto in un anno, è stato realizzato dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e inaugurato a Fiumicino. L’opera, realizzata grazie al supporto dello street artist Fabrizio Sarti, in arte Sea, conclude l’iniziativa “A scuola per il pianeta”, ideata da Engie Italia, azienda punto di riferimento del settore energetico, in collaborazione con il Comune del litorale laziale. Il progetto, lanciato a gennaio 2023, ha coinvolto 22 scuole, 67 classi e circa 1.700 studenti dagli 8 ai 13 anni in una serie di laboratori sulla transizione energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo consapevole delle risorse. Divulgatori scientifici ed esperti del settore hanno coinvolto gli studenti in una serie di sfide, enigmi e giochi di ruolo che, grazie a supporti fisici e multimediali, hanno portato i ragazzi ad approfondire la crisi climatica e le sue cause e a riflettere sulle possibili azioni per contrastarla.A conclusione del percorso ogni scuola ha redatto un manifesto della sostenibilità per il 2030 e una giuria di qualità, composta da esponenti del Comune, dallo street artist, da esperti di sostenibilità ambientale e da rappresentanti di Engie Italia ha decretato il vincitore. Quest’anno ha vinto la classe 3A della scuola primaria della frazione di Palidoro. Il murale, realizzato su una parete della scuola Madonnella di Fiumicino, rappresenta quanto immaginato dai ragazzi, ovvero una serie di supereroi con un’unica missione: contrastare i cambiamenti climatici. Un appello degli studenti alla consapevolezza comune sulla necessità di compiere azioni quotidiane per salvaguardare la salute del nostro Pianeta. (Com)