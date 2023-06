Speciale scuola: Ronzulli (FI), famiglia prima agenzia educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fermare il dramma dei femminicidi è indispensabile una svolta culturale. La prima agenzia educativa è certamente la famiglia, ma dove non arriva la famiglia deve esserci anche la scuola. La consapevolezza, l'educazione e il rispetto devono essere appresi già dai primi anni di vita. Quindi bisogna sicuramente fare un lavoro sui maschi ma, e lo dico da madre di una bambina adolescente, è necessario impegnarsi affinché anche le ragazzine non cadano in una sudditanza psicologica di cui si vedono le tracce già a questa età". Lo ha affermato a "Porta a porta", su Rai1, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Se i genitori dei ragazzi devono fare un lavoro sul rispetto e sulla non violenza, dunque, le famiglie delle bambine sono chiamate a insegnare loro a volersi bene e a riconoscere i segnali di una manipolazione psicologica", ha concluso la parlamentare. (Rin)