Speciale scuola: assessora Scuola Roma, Capitale schierata contro discriminazioni, sabato a Pride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "vuole essere dalla parte dei diritti, ben schierata come ogni giorno, contro discriminazioni e diseguaglianze". Lo ha detto l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, intervenuta ieri sera all'incontro "Il sindacato e la comunità Lgbtq+" nell'ambito del Pride La Croisette in Viale delle Terme di Caracalla. Lo comunica Pratelli in una nota. "Ho voluto esserci stasera, nonostante in queste ore sia in corso la prima Notte bianca delle scuole aperte e abbia prima girato in lungo e largo la città per omaggiare le tantissime cose belle e preziose che stanno accadendo nei nostri istituti e nei nostri quartieri, grazie al protagonismo degli studenti e delle studentesse e della comunità educante", ha spiegato. "Ho scelto di essere qui al Pride La Croisette, per una ragione molto semplice: questo è il posto dove Roma Capitale deve stare, perché qui c'è la rivendicazione dei diritti e della piena cittadinanza da parte di un pezzo della città e del Paese", ha aggiunto. (Com)