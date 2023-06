Abruzzo: da domani a Sulmona ciclo di studi “Il confronto delle idee”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promosso dal Comitato per le Pari Opportunità degli Avvocati di Sulmona (Aq) con il patrocinio del Comune di Sulmona, della Diocesi di Sulmona-Valva e dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, inizieranno domani nella città ovidiana una serie di appuntamenti, denominati “Il ciclo delle idee”, che si svolgeranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina fino al primo luglio. Il ciclo di studi vedrà la partecipazione anche di giornalisti e di liberi professionisti presso i cui Ordini sono in fase di accreditamento alcuni degli incontri in programma. Inoltre gli eventi, per gli argomenti di stretta attualità che verranno trattati e che vedranno confrontarsi operatori del diritto, tecnici e rappresentanti delle associazioni sulmonesi impegnate nel sociale, sono di interesse comune ed aperti, quindi, a tutta la cittadinanza. Il 9 giugno, nella sede di Sulmona della Provincia dell'Aquila in via Mazara, si terrà una tavola rotonda sui principi costituzionali in materia di accesso alla giustizia ed esercizio della professione forense cui parteciperanno, fra gli altri, la Presidente per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo Avv. Maria Franca D'Agostino, il Prof. Avv. Giuseppe Marazzita, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Teramo e la Prof.ssa Marta Ferrara Ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Teramo. (segue) (Gru)