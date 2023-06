Migranti: Piantedosi, dimensione esterna cruciale, dossier Tunisia sia su tavolo vertice Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, il ministro degli Interni è intervenuto sul punto della dimensione esterna del dossier migrazione, in particolare sulla questione tunisina, presentando un piano articolato in sei punti. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. "Per l'Italia è cruciale mantenere alta l'attenzione sulla situazione tunisina, come testimonia la missione del presidente Meloni, lo scorso 6 giugno, e la nostra richiesta di avere un punto specifico anche in occasione del prossimo Consiglio europeo", ha detto Piantedosi. Il ministro italiano ha poi ricordato la propria missione a Tunisi, dove ha avuto modo di riscontrare gli sforzi compiuti dalle autorità tunisine rispetto ad un fenomeno che ha raggiunto livelli mai conosciuti prima e ha ricordato che la Tunisia è sempre più un Paese non solo di partenza, ma anche di transito dei flussi, come dimostrano gli ultimi dati. "Sono pertanto prioritari i rimpatri anche verso i Paesi di origine", ha sottolineato. Necessaria inoltre, secondo Piantedosi, anche una visione di lungo periodo. Come si apprende dalla fonte, è stata infatti sollecitata una riflessione su una revisione del Quadro finanziario pluriennale per aggiornarlo alla sfida. Indispensabile, quindi, unire gli sforzi di tutti gli attori interessati: Stati terzi di origine, Paesi di transito, Unione europea, Organizzazioni come Oim e Unhcr, ha poi sottolineato il ministro. (segue) (Beb)