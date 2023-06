Veneto: assessore al Lavoro incontra presidente Anpal Servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione della regione Veneto, Elena Donazzan, ha incontrato Massimo Temussi, presidente e amministratore delegato di Anpal Servizi spa, società in house dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro. "Un'occasione in cui si sono posti in un atteggiamento di ascolto verso la Regione che risponde a pieno alle nostre aspettative - ha commentato Donazzan -. Abbiamo potuto constatare un'apertura che siamo certi produrrà progetti di collaborazione. Sono convinta che, partendo dalla necessità di migliorare tutto ciò che possiamo fare, potremmo raggiungere obiettivi condivisi. In questo momento l'obiettivo del Veneto è ridurre il 13 per cento di Neet, giovani che non lavorano e non studiano. Non ci basta avere il record per il minor livello di Neet. Non possiamo disperdere quei giovani. Vogliamo recuperarli e renderli attivi". "È stata un'importante giornata di confronto, ma soprattutto un'occasione di ascolto della Regione Veneto, che è sempre stata tra le Regioni che hanno fatto scuola in materia di politiche attive per il lavoro - le ha fatto eco Temussi -. Un confronto dal quale sono emerse idee di interesse comune e ambiti di collaborazione che sono convinto potranno concretizzarsi. Anpal Servizi deve diventare un interlocutore privilegiato per le Regioni, in grado di offrire risposte rapide ed adeguate alle loro istanze in materia di lavoro. In pochi mesi abbiamo già fatto tanto, moltissimo resta ancora molto da fare". Nel corso dell'incontro sono stati anche discussi i risultati del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori in Veneto. (Rev)