Carcere: Marotta (Avs):, con Droghei e Lena richiesta audizione su servizi salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta l'Europa chiede al nostro Paese di migliorare un sistema carcerario con troppe carenze e in palese sofferenza a causa del sovraffollamento, dell'aumento del tasso di suicidi e di episodi di violenze all'interno di strutture fatiscenti dal punto di vista strutturale e igienico. Così in una nota il Capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta. "Una situazione che riguarda tutta l'Italia, Lazio compreso, dove per esempio a Regina Coeli e Rebibbia la popolazione detenuta convive in condizioni precarie e poco dignitose, fatti che ho potuto constatare personalmente nel corso delle mie visite. Come già annunciato dalla Consigliera Emanuela Droghei, insieme al Vicepresidente della Commissione Sanità Rodolfo Lena, abbiamo deciso di presentare una richiesta di audizione perché venga affrontato in particolare il tema dei servizi per la salute mentale, che proprio all'interno delle strutture sono carenti per mancanza di personale e che invece dovrebbe rappresentare un valido supporto ai detenuti e a chi vigila su di loro quotidianamente. Confidiamo che sul tema si lavori presto e tutti insieme nella giusta direzione. L'appello dell'Europa non resti inascoltato di nuovo", conclude.(Com)