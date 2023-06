Ue: Tajani, Forza Italia resta centrale nella famiglia del Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia rimane centrale all’interno della famiglia del Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha preso parte all’evento “Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l’Europa di oggi e di domani”. “A Roma con Manfred Weber per rinsaldare la nostra alleanza”, ha detto Tajani. “Lavoriamo per costruire un’Europa incentrata sui valori comuni che legano i popoli europei. Grazie al circolo Esperia per l’incontro di stamattina”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)