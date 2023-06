Cybersicurezza: Benigni (Women4Cyber), vogliamo incoraggiare donne a dare contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario incoraggiare le donne a portare il loro contributo nel campo della cybersicurezza. Lo ha detto Domitilla Benigni, Presidente di Women4Cyber e amministratore delegato del gruppo Elettronica. "L'azione di Women4Cyber Italia parte da questa consapevolezza e dalla volontà di incoraggiare e formare le donne a portare il loro contributo anche in questo settore, non solo negli aspetti tecnici ma anche attraverso il reskilling di professioni tradizionali, come l'economia, la giurisprudenza o la linguistica", ha detto Benigni. (Res)