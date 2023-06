Roma: Casini-Leoncini (Iv), apre sportello gratuito di consulenza presso sede Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Oggi pomeriggio alle 18.30 inauguriamo presso la nostra sede di via Giovanni Verga 52, nel Terzo Municipio, uno sportello di consulenza gratuita in tema di pari opportunità. Si tratta di un presidio permanente dove una volta a settimana, il mercoledì, in due fasce orarie (11.00-13.00 e 17.00-19.00), chiunque potrà ricevere assistenza tecnico-legale su argomenti di varia natura, quali ad esempio l'accesso ai fondi per l'imprenditoria femminile, i corsi di formazione finalizzati al ricollocamento delle donne nel mondo del lavoro, l'apertura di asili aziendali e nidi famiglia, i congedi parentali. Verranno inoltre organizzati periodicamente incontri, manifestazioni e tavole rotonde per approfondire temi specifici. "Un progetto nel quale crediamo molto, promosso dall'avvocato Walter Feliciani, membro della cabina di regia romana di Italia Viva, che ringraziamo per la disponibilità e per il tempo che potrà mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini che ne avranno bisogno. Riteniamo infatti che questo sportello, oltre a essere uno strumento concreto di valorizzazione dell'empowerment femminile, possa davvero rappresentare un punto di riferimento importante sul territorio per tutte quelle donne che subiscono discriminazioni o che vivono in situazioni di difficoltà", dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. All'evento di inaugurazione, oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso la sede di Italia Viva Municipio III in via Giovanni Verga 52, interverranno, fra gli altri: Maria Elena Boschi, Luciano Nobili, Marta Marziali, Giovanna Ceccarelli, Marco Cappa e altri esponenti di Italia Viva. (Com)