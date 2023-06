Imprese: FederlegnoArredo, lanciato l'hub digitale Fla Plus servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Bilancio di sostenibilità, 'FLA Plus' che, a un anno dal suo lancio, ha sviluppato ulteriori progetti a tema sostenibilità e ampliato il proprio raggio di azione con la nuova piattaforma FLA Plus servizi, dedicata esclusivamente alle aziende associate, nata per supportarle nell'attività quotidiana. Perché questo fa una Federazione: cerca, pensa e realizza soluzioni per i propri associati e per quelli futuri, per mantenere la propria leadership in un contesto in continua evoluzione". Questi i progetti messi a terra da FederlegnoArredo e che il presidente Claudio Feltrin, ha presentato in anteprima nel corso dell'assemblea annuale svoltasi a Desenzano Del Garda. "'FLA Plus Servizi' rappresenta la visione imprenditoriale, strategica ma soprattutto sostenibile della Federazione ed è uno strumento con cui intendiamo affiancare le nostre imprese, offrendo loro servizi utili per competere in Italia e nel mondo. Non a caso, FLA Plus, pur continuando ad avere un cuore sostenibile, da oggi parla anche di internazionalizzazione, informazione e formazione per una filiera più competitiva. Abbiamo fatto un grande sforzo - ricorda Feltrin agli associati - per arrivare a tale risultato e ringrazio tutte le associazioni, i gruppi di lavoro che hanno contribuito a mettere a sistema quelle che, fino a poco tempo fa, erano solo idee e la struttura interna che ha messo a frutto quanto raccolto dai confronti. Lo consideriamo un punto di partenza e non certo di arrivo e misureremo il nostro lavoro, dal grado di soddisfazione degli associati e da quanto questo nuovo strumento risulterà irrinunciabile per associarsi da parte di chi ancora associato non lo è". (segue) (Com)