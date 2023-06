Imprese: FederlegnoArredo, lanciato l'hub digitale Fla Plus servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea è stata inoltre l'occasione anche per lanciare il road show che - a partire da settembre – vedrà il presidente Feltrin presentare in maniera più approfondita, nei principali distretti della filiera, le potenzialità di FLA Plus Servizi. Da oggi FederlegnoArredo si dota di una nuova Digital Service Platform, composta da un'area pubblica, accessibile a tutti, che racconta il percorso di sostenibilità intrapreso dal 21019 e offre una panoramica sul mondo dei servizi; e una parte privata dotata di servizi creati su misura per la filiera legno-arredo, a partire dal portale certificazioni, dallo sportello doganale e di consulenza finanziaria e dai dati di settore totalmente digitalizzati e interattivi, fino ai webinar e ai corsi di formazione. FLA Plus Servizi è il progetto nato dal confronto con gli imprenditori per supportarli pragmaticamente e posizionare l'intera filiera rispetto ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica che sia la politica italiana che europea hanno messo al centro delle loro azioni. Driver di sviluppo imprescindibili per competere in Italia e nel mondo, pena l'esclusione dal mercato. (Com)