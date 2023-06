Sicurezza: ministro Esteri Giordania, resteremo partner attivo coalizione contro Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania "rimarrà un partner attivo nella coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Daesh), che rappresenta un meccanismo di azione collettiva di successo e necessario per sconfiggere il terrorismo”. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, in un intervento alla conferenza ministeriale della coalizione organizzata dall'Arabia Saudita, sottolineando l'importanza "del proseguimento della missione della coalizione per porre fine a questa minaccia e che ha riportato grandi vittorie sul terrorismo”. Il capo della diplomazia di Amman ha annunciato "l'impegno della Giordania nel nostro lavoro congiunto per combattere il terrorismo militarmente, in modo sicuro e ideologico". "Sconfiggere il terrorismo richiede anche di porre fine ai conflitti e alle condizioni di disperazione, oppressione, privazione e ignoranza che lo Stato islamico e altri gruppi terroristici sfruttano per diffondere la loro distruzione", ha affermato, chiedendo "un'intensificazione degli sforzi per risolvere le crisi regionali e sostenere il cammino arabo per giungere a una soluzione politica per porre fine alla crisi siriana, che ha causato sofferenze umane e generato minacce, tra cui il terrorismo”. Safadi ha sottolineato l'importanza di “sostenere l'Iraq nel ristabilire la stabilità, dopo la storica vittoria che ha riportato sul terrorismo a costo di grandi sacrifici”. (Lib)