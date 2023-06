Ue: Gasparri, con FI decisivi in presente e futuro Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Questa mattina il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato è intervenuto al convegno "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e di domani" alla Camera dei deputati. "L'iniziativa di oggi, con la presenza prestigiosa di Manfred Weber, leader del Ppe e di Antonio Tajani, esponente di punta sia nel Ppe che nel governo italiano e in Forza Italia ci rafforza in maniera positiva nella consapevolezza di essere decisivi nel presente e soprattutto nel futuro per gli equilibri della politica europea grazie alla forza morale del Ppe", ha detto Gasparri. "Senza una identità popolare e cristiana non c'è prospettiva per l'Unione europea. Quindi queste giornate organizzate a Roma, insieme ai Parlamentari europei e alle nostre realtà politiche italiane, sono importanti perché è da qui che possono uscire proposte e spunti utili. Ad esempio su una politica di transizione ecologica che sia realista e tenga conto delle esigenze delle famiglie, delle imprese e dei produttori, o su tanti altri temi per dare respiro e sostegno economico alle realtà dei vari Paesi europei, senza dimenticare obiettivi di pace, come nel caso della guerra tra Russia e Ucraina. In tutto questo il Ppe c'è ed è decisivo anche per le imminenti elezioni europee che rappresentano una scadenza importante anche in Italia per Forza Italia", ha concluso. (Rin)