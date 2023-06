Carceri: Di Biase (Pd), governo risponda a richiamo Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha richiamato l'Italia sulle condizioni delle carceri italiane per l'elevato numero di suicidi nel 2022 e per chiedere di migliorare il sistema delle Rems. In queste settimane ho interrogato il Ministro della Giustizia per chiedere di intervenire sulle condizioni di detenzione: è necessario garantire la funzione rieducativa del carcere, come previsto dalla nostra Costituzione, servono risposte chiare". Lo afferma in una nota la deputata del Partito democratico, Michela Di Biase. "La richiesta di Strasburgo arriva dopo due condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte europea dei Diritti umani. Solo nel 2022 - evidenzia Michela Di Biase - sono stati registrati 84 suicidi e nel 2023 siamo già a 25 casi. Sono numeri inaccettabili, che devono spingere il Governo ad intervenire con urgenza con misure contro il sovraffollamento delle carceri, per il rispetto dei diritti dei detenuti e per potenziare il personale di supporto sanitario e rieducativo". (Com)