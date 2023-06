Speciale difesa: Usa e India verso accordo per far produrre a General Electric i motori dei caccia Tejas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Washington e Nuova Delhi stanno finalizzando un accordo per avviare la produzione dei motori dei caccia multiruolo Tejas all’interno degli stabilimenti della società General Electric in India. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’accordo dovrebbe essere annunciato durante la visita a Washington del primo ministro indiano, Narendra Modi, il prossimo 22 giugno. L’intesa consentirà a Nuova Delhi di rafforzare l’industria nazionale della difesa, riducendo la dipendenza dalle componenti e dalle attrezzature prodotte in Russia. La società statunitense già fornisce i motori F404, prodotti negli Usa, per i caccia da combattimento indiani, e nel 2010 le è stato chiesto di avviare la fornitura di un motore più aggiornato, nella versione F414. Secondo le fonti, inoltre, la visita del premier indiano negli Stati Uniti rappresenterà anche una occasione per discutere possibili collaborazioni in merito ad una serie di sistemi militari: dai veicoli corazzati all’artiglieria, fino ad arrivare ai sistemi di intelligence. (Was)