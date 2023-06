Speciale difesa: Tunisia-Italia, ambasciatore Saggio riceve corsisti Istituto superiore di Stato maggiore interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha ricevuto una delegazione del 25esimo Corso dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze nell’ambito di una visita di istruzione in Tunisia. Lo ha reso noto su Twitter il profilo ufficiale dell’ambasciata italiana in Tunisia, secondo cui l’evento rappresenta un “ulteriore opportunità di scambio per rafforzare la collaborazione anche nel settore della Difesa”. (Tut)