Speciale difesa: intesa tra Tkms e Magazon per produrre sottomarini per l'India

22 luglio 2021

- La società di cantieristica navale tedesca Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms) e la concorrente indiana Magazon Dock Shipbuilders (Mdl) hanno concluso un protocollo d'intesa sulla produzione di sei sottomarini per la marina dell'India. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'accordo è stato firmato a Mumbai alla presenza del ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. “Abbiamo inviato un segnale molto importante, si può dire una pietra miliare per un progetto faro in una tecnologia chiave”, ha dichiarato l'esponente del governo federale. Dal valore stimato di 4,8 miliardi di euro, l'ordine per i sei sottomarini a propulsione anaerobica deve ancora essere assegnato dal governo dell'India, che ha imposto come requisiti per ottenere la commessa la produzione nel Paese in maniera congiunta con un'azienda locale. Qualora ottenesse l'ordine, Tkms sarebbe responsabile della costruzione e progettazione dei sommergibili nonché delle attività di consulenza, mentre Mdl si occuperebbe della costruzione e della consegna. Al riguardo, Tkms ha comunicato: “La costruzione dei nuovi sottomarini avverrebbe in India e quindi darebbe un contributo significativo alla creazione di valore locale”. L'azienda è la divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. (Geb)