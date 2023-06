Speciale difesa: Ucraina-Francia, Zelensky a colloquio telefonico con Macron, focus situazione Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Lo ha riferito su Twitter lo stesso leader ucraino. “Ho avuto una telefonata approfondita con il presidente francese, Emmanuel Macron”, ha scritto Zelensky, precisando che al centro del colloquio c’è stata “l’attuale situazione nella regione di Kherson, con le conseguenze ambientali e umanitarie dell'atto terroristico russo”. “Ho delineato le urgenti necessità dell'Ucraina per rimediare al disastro e abbiamo discusso la possibilità di utilizzare meccanismi internazionali per indagarne le cause”, ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky ha poi sottolineato di aver parlato con Macron dell’accordo con l’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) “per aumentare il controllo sull’impianto di Zaporizhzhia”. Il leader ucraino ha inoltre scritto di aver concordato con l’omologo francese “la prosecuzione della cooperazione in materia di difesa, in particolare per proteggere i nostri cieli”. “Attendiamo con impazienza l'inizio dell'addestramento dei piloti ucraini”, ha sottolineato Zelensky, aggiungendo infine di aver discusso anche delle “aspettative dal vertice della Nato a Vilnius e dei preparativi per il vertice sulla pace globale”. (Kiu)