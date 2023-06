Sardegna: Cera (Forza Italia), falso dire che non ci sono ritardi in approvazione collegato a finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non voglio credere che l’assessore Lai abbia esternato che non ci sono ritardi e confusione nell’iter di approvazione del collegato, le sue affermazioni sono state, probabilmente, travisate e “manovrate” da qualcuno”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera. L’assessore Lai è persona seria e concreta, ma se così fosse - aggiunge il vice presidente del gruppo consiliare di Forza Italia - si è in malafede e non si sta rappresentando la verità che è sotto gli occhi di tutti, fingere e nel farlo non rendersi conto che si sta prendendo in giro tutti i sardi”. (segue) (Rsc)