Imprese: Thales rafforza collaborazione con Marina militare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales sarà il partner privilegiato della Marina militare per la manutenzione dei sonar installati su Cacciamine e Fregate grazie al supporto operante nelle basi navali di La Spezia e Taranto. L’apertura del Centro – riferisce una nota – conferma l'approccio mirato e personalizzato di Thales ai servizi navali per mantenere la disponibilità dei Sonar in missione. Il settore della mine warfare della Marina militare italiana che opera dalla sua base a La Spezia, nel cuore del Mediterraneo, costituisce il fulcro delle attuali attività nazionali di contromisure mine (Mcm) della Marina e supporta anche le specifiche responsabilità di settore della Nato. I decenni di esperienza di Thales nei sistemi Sonar, la profonda competenza in tutta la disciplina e i servizi di supporto progettati in modo flessibile sono fondamentali per garantire la disponibilità dei sensori durante le missioni. Il nuovo Centro integrato di supporto di Thales raddoppierà il numero di risorse specializzate attualmente impiegate tra ingegneri, tecnici e manager, coprirà un'area di 1000 mq e massimizzerà la disponibilità per la Marina Militare e l'efficienza operativa per ogni livello di manutenzione. Il personale e le competenze del Centro integrato di supporto di Thales saranno inoltre progressivamente rafforzati presso la base navale di Taranto in linea con un modello dedicato all'insediamento di capacità e risorse in prossimità della flotta italiana. La cooperazione tra la Marina Militare Italiana e Thales nel settore critico dei sensori underwater si è consolidata nel tempo. Le Fregate e Cacciamine della Marina Italiana operano da anni con i sistemi Sonar di Thales con una capacità di sorveglianza sottomarina “state-of-the-art” riconosciuta a livello mondiale. La tecnologia di sensori subacquei Thales nei vari segmenti, inclusi il Mine Warfare e l’Anti Submarine Warfare, è il risultato di decenni di ricerca, di investimenti dedicati e di co-operazione con le Marine militari di molti paesi. (segue) (Com)