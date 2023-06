Imprese: Thales rafforza collaborazione con Marina militare italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership mondiale nel settore subacqueo è un primato ottenuto con passione e determinazione che oggi il gruppo vuole consolidare offrendo ai suoi clienti una organizzazione di supporto evoluta e locale. Questo lo spirito che guida i team tecnici italiani del gruppo nelle loro attività di manutenzione e assistenza di pronto intervento fornita alla Marina militare. Con la realizzazione del nuovo Centro Integrato di Supporto alla Spezia, Thales Italia sarà in grado di accentrare in un’unica organizzazione dedicata tutte le attività manutentive: dall’addestramento alla simulazione, dall’integrazione e installazione di hardware elettronico e meccanico all’assemblaggio e collaudo. Donato Amoroso, Ad e Country Director di Thales Italia, ha commentato: “La costituzione del Centro integrato di supporto a La Spezia è un impegno che Thales Italia ha assunto per rafforzare la partnership con la Marina Italiana, impegnata in crescenti compiti di sorveglianza e intervento che richiedono una sempre efficiente integrazione dei Sonar di bordo con la rete tattica integrata (Itn) della Marina. Predisponendo un team di tecnici interamente italiano, siamo certi di offrire a un importante cliente come la Marina militare la prossimità necessaria per minimizzare i tempi di reazione in tutti i livelli di intervento”. “Come azienda, abbiamo un'ossessione: fornire ai nostri clienti un servizio e un supporto sempre migliori in un ambiente sempre più complesso. Agendo il più vicino possibile ai nostri clienti e offrendo loro un alto livello di reattività e flessibilità, possiamo garantire un alto livello di disponibilità per i loro sistemi, che è essenziale per il successo delle loro missioni”, ha aggiunto Gwendoline Blandin-Roger, Managing Director Underwater Systems, Thales. (Com)