Carcere: Droghei (Pd), anche da Strasburgo appello a intervento per prevenire suicidi

- Proprio oggi Strasburgo ha chiesto all'Italia di intervenire per migliorare le misure di prevenzione dei suicidi in carcere, che nel 2022 hanno raggiunto un livello senza precedenti. La situazione nelle carceri è da troppi anni insostenibile. Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera Pd della Regione Lazio e vicepresidente della Commissione bilancio alla Pisana. "A Regina Coeli e Rebibbia, per esempio, i servizi per la salute mentale hanno spazi insufficienti e poco personale. Proprio qualche giorno fa, insieme a Rodolfo Lena vicepresidente della Commissione Sanità alla Pisana e al Consigliere Claudio Marotta, abbiamo presentato una richiesta di audizioni per portare alla luce questa problematica. Ci auguriamo che la Giunta ci consenta di procedere al più presto su questo tema così delicato che necessita di un intervento deciso e immediato", conclude Droghei.(Com)